Meksikalı ticaret grupları Meksika-Güney Kore ticaret anlaşmasına karşı uyarıyor

Çarşamba, 16 Mart 2022 10:51:45 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Çelik Birliği’nin (Canacero) de dahil olduğu ticaret grupları, Meksika ile Güney Kore arasında imzalanabilecek ticaret anlaşmasına karşı uyarıda bulundu ve söz konusu anlaşmanın Meksika çelik sektörünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Canacero ayrıca Meksika Sanayi Odası Konfederasyonu’nun (Concamin) yerel tedarik zincirinin yerini Güney Kore tedarik zincirinin alabileceği düşüncesini desteklediğini ifade etti.

Meksika’nın geçtiğimiz yıl Güney Kore’den yaklaşık 14 milyar $ ithalat yaptığını belirten Concamin, iki ülke arasında yapılacak olası bir anlaşmanın 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Kuzey Amerika Liderler Zirvesi’nde ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın Asya’dan yapılan ithalatın bölge içinde karşılanması amacıyla Kuzey Amerika olarak ortak hareket edilmesi kararıyla çelişeceğini dile getirdi.

Canacero Başkanı David Muguerza Güney Kore’den yapılan ithalatın haksız ticarete yol açacağını savundu. Muguerza, “Yalnızca tek bir Güney Koreli çelik üreticisi bizim iki katımız üretim yapıyor,” şeklinde konuştu.