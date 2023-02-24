Meksika ve Türkiye serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlayacak

Cuma, 24 Şubat 2023 09:31:49 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı ve Türk iş insanlarının Mexico City’de düzenlediği bir toplantıda iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlaması amacıyla anlaşma imzalandı.

Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) Başkanı Jose Zozaya, “Meksika ve Türkiye arasında kozmetik, giyim, çelik, oto yedek parça, makine ve araç ithalatı ile ihracatına yönelik güveni tasdik etmek amacıyla anlaşma imzalandı,” açıklamasını yaptı.

Meksika Turizm Bakanı Miguel Torruco Marques, iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ’u ağırladığını; turist akışını ve uçuşları artırmak amacıyla iki ülkenin birlikte hareket edeceğini ifade etti.

2013 yılında Türkiye-Meksika İki Uluslu Yüksek Düzey Komisyonu kurulması için mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma gelir vergisi kaçakçılığının önlenmesi, hava hizmetleri, Bancomext ile Türk Eximbank arasında ihracat için kredi iş birliği gibi başlıkları kapsıyordu.