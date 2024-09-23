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Meksika’nın görünür nihai mamul tüketimi Temmuz ayında %8 geriledi

Pazartesi, 23 Eylül 2024 13:38:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz ayında Meksika’da görünür nihai mamul tüketimi yıllık %8 düşüşle 2,37 milyon mt olarak kaydedildi.

Aynı ayda yıllık %8,3 düşüşle 1,43 milyon mt nihai mamul üretildi. Yıllık bazda arka arkaya altı ay düşüş görüldü. Üretimi en fazla etkileyen ürünler levha, galvanizli sac, yassı ürünler, çubuk ve sıcak rulo sac oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise nihai mamul üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 düşüşle 16,26 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ülkede %7,9 düşüşle 10,56 milyon mt nihai mamul tüketildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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