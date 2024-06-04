Meksika’nın görünür nihai mamul tüketimi Nisan ayında %6,2 yükseldi

Salı, 04 Haziran 2024 10:12:55 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Nisan ayında Meksika’da görünür nihai mamul tüketimi yıllık %12 artışla 2,52 milyon mt olarak kaydedildi. Tüketimi en fazla artan ürünler sıcak sac ve soğuk sac oldu.

Aynı ayda yıllık %3,3 düşüşle 1,56 milyon mt nihai mamul üretildi. Yıllık bazda arka arkaya üç ay düşüş görülürken üretim son dokuz ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Üretimi en fazla etkileyen ürünler levha, yapısal profil ve filmaşin oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise nihai mamul üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,6 düşüşle 6,30 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ülkede %5,7 artışla 6,51 milyon mt nihai mamul tüketildi.