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Meksika’nın görünür nihai mamul tüketimi Mart ayında %6,2 düştü

Perşembe, 09 Mayıs 2024 09:31:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Mart ayında Meksika’da görünür nihai mamul tüketimi yıllık %6,2 düşüşle 2,29 milyon mt olarak kaydedildi. Bu düşüşle birlikte son 15 aydır görülen yukarı yönlü hareket sona ermiş oldu.

Aynı ayda yıllık %16,4 düşüşle 1,45 milyon mt nihai mamul üretildi.

Ocak-Mart döneminde ise nihai mamul üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5 düşüşle 4,74 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ülkede %3,6 artışla 6,99 milyon mt nihai mamul tüketildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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