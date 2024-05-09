Meksika’nın görünür nihai mamul tüketimi Mart ayında %6,2 düştü

Perşembe, 09 Mayıs 2024 09:31:58 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Mart ayında Meksika’da görünür nihai mamul tüketimi yıllık %6,2 düşüşle 2,29 milyon mt olarak kaydedildi. Bu düşüşle birlikte son 15 aydır görülen yukarı yönlü hareket sona ermiş oldu.

Aynı ayda yıllık %16,4 düşüşle 1,45 milyon mt nihai mamul üretildi.

Ocak-Mart döneminde ise nihai mamul üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5 düşüşle 4,74 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ülkede %3,6 artışla 6,99 milyon mt nihai mamul tüketildi.