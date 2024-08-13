Meksika’nın görünür nihai mamul tüketimi Haziran ayında %13,6 geriledi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Haziran ayında Meksika’da görünür nihai mamul tüketimi yıllık %13,6 düşüşle 2,10 milyon mt olarak kaydedildi. Tüketimi en fazla düşen ürünler sıcak rulo sac, inşaat demiri, tel ve filmaşin oldu.

Aynı ayda yıllık %12,8 düşüşle 1,31 milyon mt nihai mamul üretildi. Yıllık bazda arka arkaya beş ay düşüş görülürken üretim son 32 ayın en düşük ikinci seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde ise nihai mamul üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 düşüşle 13,89 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ülkede %7,9 düşüşle 9,13 milyon mt nihai mamul tüketildi.