Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Şubat ayında %5,4 yükseldi

Perşembe, 18 Nisan 2024 10:08:42 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Şubat ayında yıllık %5,4 artışla 370.000 mt seviyesine çıkarak dokuz ay arka arkaya artış kaydetti. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %1,5 artışla 269.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında %9,8 artışla 135.000 mt galvanizli sac ithal edildi ve Meksika’nın en fazla ithalat yaptığı ikinci mamul oldu. Meksika’nın galvanizli sac ihracatı ise %5,4 düşüşle 35.000 mt seviyesinde kaydedilerek en çok ihraç edilen ürünler arasında ikinci sırada yer aldı.

Yılın ilk iki ayında galvanizli sac tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,7 artışla 734.000 mt’a yükselirken üretim %4,5 artışla 555.000 mt oldu. İthalat %17,2 artışla 252.000 mt seviyesine çıkarken ihracat ise %3,3 artışla 73.000 mt seviyesine yükseldi.