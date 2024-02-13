Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Aralık ayında %15,8 yükseldi

Salı, 13 Şubat 2024 10:25:09 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %15,8 artışla 353.000 mt seviyesine çıktı. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %19 artışla 276.000 mt seviyesinde yer aldı.

Galvanizli sac, 2023 yılında en çok üretilen ürünler arasında üçüncü sırada kaldı.

Aralık ayında galvanizli sac ihracatı yıllık %10,8 artışla 41.000 mt olurken, ithalatı yıllık %8,3 artışla 117.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında galvanizli sac tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11,8 artışla 4,56 milyon mt’a yükselirken üretim %8 artışla 3,35 milyon mt oldu. İhracat %21,2 düşüşle 430.000 mt seviyesine gerilerken ithalat ise %7,8 artışla 1,64 milyon mt seviyesine çıktı.