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Meksika’nın galvanizli sac tüketimi Mart ayında %3,5 azaldı

Cuma, 17 Mayıs 2024 09:59:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür galvanizli sac tüketimi bu yılın Mart ayında yıllık %3,5 düşüşle 357.000 mt seviyesine gerileyerek son dokuz ay görülen artışları sona erdirdi. Galvanizli sac üretimi ise yıllık %9,1 düşüşle 252.000 mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında %4,3 artışla 146.000 mt galvanizli sac ithal edildi ve Meksika’nın en fazla ithalat yaptığı üçüncü mamul oldu. Meksika’nın galvanizli sac ihracatı ise %11,1 düşüşle 40.000 mt seviyesinde kaydedilerek en çok ihraç edilen ürünler arasında ikinci sırada yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde galvanizli sac tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,3 artışla 1,09 milyon mt’a yükselirken üretim %0,1 gibi küçük bir artışla 806.000 mt oldu. İthalat %12,2 artışla 398.000 mt seviyesine çıkarken ihracat ise %1,9 düşüşle 113.000 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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