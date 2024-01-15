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Meksika’nın çelik tüketimi Kasım ayında %17,8 arttı

Pazartesi, 15 Ocak 2024 09:50:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın sıvı çelik tüketimi arka arkaya altı ay iki haneli artış göstererek geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %17,8 artışla 2,73 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Tüketimdeki artışa rağmen ülkenin sıvı çelik üretimi Kasım ayında yıllık %9,2 düşüşle 1,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik tüketimi son 37 ay içinde yedi ay arka arkaya üretim tonajını ikiye katlamış oldu. Meksika, tüketilen her 100 mt başına yaklaşık 50 mt çelik üretti ve geri kalan miktar ithalat ile karşılandı.

Ülkenin aynı aydaki nihai mamul üretimi önceki yıla kıyasla %1,8 artış gösterirken nihai mamul tüketimi ise %17,5 artışla 2,41 milyon mt seviyesine yükseldi.

2023’ün ilk on bir ayında sıvı çelik üretimi %11,9 düşüşle 14,9 milyon mt seviyesinde yer alırken sıvı çelik tüketimi aynı dönem içinde %15 artışla 29,9 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönem içinde nihai mamul üretimi %1,4 düşüşle 17,8 milyon mt seviyesinde kaydedilirken tüketimi %14,9 artışla 26,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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