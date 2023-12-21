Meksika’nın çelik tüketimi Ekim ayında %18 arttı

Perşembe, 21 Aralık 2023 09:51:07 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik tüketimi arka arkaya on ikinci ay artarak Ekim ayında yıllık %16,3 artışla 2,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Tüketimdeki artışa rağmen ülkenin sıvı çelik üretimi Ekim ayında yıllık %10,9 düşüşle 1,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik tüketimi son 36 ay içinde altı ay arka arkaya üretim tonajını ikiye katlamış oldu. Meksika, tüketilen her 100 mt başına 49,3 mt çelik üretti ve geri kalan miktar ithalat ile karşılandı.

Ülkenin aynı aydaki nihai mamul üretimi önceki yıla kıyasla %2,7 düşüş gösterirken nihai mamul tüketimi ise %16,7 artışla 2,5 milyon mt seviyesine yükseldi.

Yılın ilk on ayında sıvı çelik üretimi %12,7 düşüşle 13,5 milyon mt seviyesinde yer alırken sıvı çelik tüketimi aynı dönem içinde %14 artışla 27,2 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönem içinde nihai mamul üretimi %2,7 düşüşle 16,1 milyon mt seviyesinde kaydedilirken tüketimi %13,9 artışla 24 milyon mt seviyesinde yer aldı.