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Meksika’nın çelik ihracatı Temmuz ayında geriledi

Salı, 24 Eylül 2024 15:36:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık bazda %5,3 düşüşle 233.000 mt seviyesinde yer aldı. Böylece 2020 yılının Aralık ayından beri geçen 44 ayda en düşük ihracat seviyesi elde edilmiş oldu.

Bu kapsamda Temmuz ayında ülkenin inşaat demiri ihracatı %65,2, çelik levha ihracatı %44,4, sıcak rulo sac ihracatı %42,9, yapısal profil ihracatı %30,8, 406 mm’den küçük çaplı boru ihracatı %24,1 ve çelik tel ihracatı yıllık %12,9 geriledi.

İthalata bakıldığında, Meksika’nın çelik ithalatı Temmuz ayında ardı ardına üçüncü ay, yıllık bazda %7 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Meksika çelik sektörünün ticaret hacmi 2023 yılının Temmuz ayına göre %6,7 düşüşle 1,4 milyon mt oldu. Böylece sektör yaklaşık 934.000 mt dış ticaret açığı verdi.

Ocak-Temmuz döneminde ülkenin çelik ithalatı, yıllık bazda %3,2 artışla 7,52 milyon mt olurken, ihracat %10,2 düşüşle 1,83 milyon mt’a geriledi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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