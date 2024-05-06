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Meksikalı Grupo Collado’nun net kârı ilk çeyrekte %57 düştü

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 10:26:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın en büyük çelik servis ve dönüşüm şirketlerinden biri olan Grupo Collado, 2024 yılının ilk çeyreğinde net kârının %57 düşüşle 39,1 milyon MXN (2,2 milyon $) seviyesine gerilediğini açıkladı.

Şirketin yılın ilk üç ayındaki satışları %13,9 düşüşle 152,3 milyon $ seviyesinde kaydedilirken bunun nedenleri olarak çelik fiyatlarındaki gevşeme, satışların yavaşlaması ve Meksika pesosunun değer kazanması gösterildi.

Meksika’nın para birimi yılın ilk çeyreğinde dolar karşısında %9,1 değer kazandı. İç piyasadaki satışlar 99,9 milyon $ seviyesinde kaydedilirken dış piyasalara 52,4 milyon $’luk satış yapıldı. Mart ayında Grupo Collado’nun çalıştırdığı işçi sayısı 3.756 oldu.

2010 yılından beri Grupo Collado’nun %29,7’sine sahip olan ve şirketin en büyük rakibi olan çelik servis ve dönüşüm şirketi Grupo Villecero, Grupo Collado ile Meksika mahkemelerinde karşı karşıya gelmişti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Grupo Collado 

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