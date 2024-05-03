Minera Autlán ilk çeyrekte 12,7 milyon $ zarar etti

Cuma, 03 Mayıs 2024 09:55:22 (GMT+3) | San Diego

Meksika merkezli Minera Autlán, 2024’ün ilk çeyreğinde yıllık %1,9 artışla 12,7 milyon $ net zarar ettiğini açıkladı. Şirket son beş çeyreğin dördünde zarar etmiş oldu.

Küresel piyasanın hammadde tedarikçilerinden biri olan Autlán, Meksika’da çelik üretiminin nihai mamul ithalatına, çelik ihracatının yavaşlamasına ve yerel para biriminin güçlü olmasına bağlı olarak %3 düştüğünü belirtti.

Şirketin ilk çeyrekteki satışları %34,4 ya da 39,8 milyon $ düşüşle 76,1 milyon $ seviyesinde kaydedilirken çelik fiyatlarındaki gevşeme ve zayıf talebin satışların düşmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Şirketin geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 1,5 milyon $’lık faaliyet kârı bu yılın Ocak-Mart döneminde 466.000 $’lık faaliyet zararına dönüştü. AVFÖK değeri %47,9 düşüşle 7 milyon $’a geriledi.

Geçtiğimiz dört çeyrek içinde Minera Autlán 2023’ün ilk çeyreğinde 12,4 milyon $, ikinci çeyreğinde 19,4 milyon $ ve üçüncü çeyreğinde 9,8 milyon $ net zarar elde etti. Kâr ettiği tek çeyrek ise 2,6 milyon $ ile 2023’ün son çeyreği oldu.

Şirket, ABD’de çelik üretiminin altyapı projeleri ve ithalata yönelik koruma önlemleri sayesinde %5 büyüyeceği düşünüldüğü için 2024’te daha iyi bir mali performans göstermeyi bekliyor.

Şirket geçen hafta yayımladığı mali raporda, “Bölgede mangan talebinde artış olması beklendiği için Autlán’ın yeni fırsatlar bulacağını düşünüyoruz. Öte yandan mangan fiyatları yatay seyredecek ve fiyatların ABD piyasası ile iç piyasada avantajlı olması ihtimali var,” ifadelerini kullandı.