Meksikalı Simec’in net kârı birinci çeyrekte düştü

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 09:21:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı uzun mamul üreticisi Simec’in net kârı bu yılın birinci çeyreğinde yıllık %5,7 düşüşle 2,49 milyar MXN (125,8 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin net satış gelirleri yüksek birim fiyatların etkisiyle yıllık %12,6 artışla 15 milyar MXN olurken, satış tonajı yıllık %8,7 düşerek 623.000 mt seviyesinde kaydedildi.

İç piyasaya yapılan satışlardan elde edilen net gelir 8,06 milyar MXN ve dış piyasalara yapılan satışlardan elde edilen net gelir ise 6,98 milyar MXN oldu.

Söz konusu çeyrekte, şirketin brüt kârı yıllık %16,4 artarak 3,84 milyar MXN seviyesine yükselirken, faaliyet kârı yıllık %18,2 artışla 3,33 milyar MXN ve AVFÖK’ü yıllık %15,8 artışla 3,61 milyar MXN seviyelerinde yer aldı.

Simec iç piyasa beraberinde ABD’ye ve Brezilya’ya uzun mamul satışı yapıyor.

1$ = 19,82 MXN (24 Mayıs)