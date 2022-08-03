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AHMSA ikinci çeyrekte net zarar açıkladı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 09:18:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA) bu yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekte kaydedilen 345 milyon MXN net kârdan 583 milyon MXN (28 milyon $) net zarara döndü.

Şirket söz konusu çeyrekte bir önceki çeyrekte kaydedilen 12,55 milyar MXN’ye kıyasla 13,55 milyar MXN değerinde net satış yaptığını ve AVFÖK’ünün 73 milyon MXN’ye kıyasla 60 milyon MXN seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirketin faaliyet kârı birinci çeyrekte kaydedilen 996 milyon MXN’ye kıyasla 580 milyon MXN oldu.

Aynı çeyrekte şirketin çelik satış hacmi birinci çeyrekte kaydedilen 455 milyon mt’a kıyasla 509.600 mt seviyesine yükseldi.

AHMSA satış hacminin artmasına rağmen ortalama çelik satış fiyatlarının düşmesi, hammadde fiyatlarının yükselmesi ve dolayısıyla kâr marjının olumsuz etkilenmesi nedeniyle net zarara döndüğünü belirtti.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar AHMSA 

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