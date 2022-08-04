Ternium’un net kârı ikinci çeyrekte yükseldi

Perşembe, 04 Ağustos 2022 09:34:01 (GMT+3) | San Diego

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekte kaydedilen 857,5 milyon $’a kıyasla 936,5 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirket bir önceki çeyrekte kaydedilen 4,30 milyar $’a kıyasla 4,44 milyar $ değerinde net satış gerçekleştirirken, brüt kârı birinci çeyrekte kaydedilen 1,32 milyar $’a kıyasla 1,38 milyar $ ve faaliyet kârı bir önceki çeyrekte kaydedilen 905,8 milyon $’a kıyasla 1,07 milyar $ oldu.

Ternium’un çelik sevkiyat hacmi neredeyse değişiklik göstermeyerek 2,96 milyon mt seviyesinde yer almaya devam ederken, metrik ton başına geliri 1.427$/mt’a kıyasla 1.471$/mt seviyesine yükseldi.

Aynı çeyrekte şirketin sevkiyatlarının %57’si Meksika’ya, 20’si Arjantin’e, %9’u ABD’ye, %5’i Kolombiya’ya, %5’i Brezilya’ya ve %3’ü diğer bölgelere gerçekleştirildi.

Techint’in sahibi olduğu Ternium’un Meksika, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Guatemala ve ABD’de üretim tesisleri bulunuyor.