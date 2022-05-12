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AHMSA’nın net kârı birinci çeyrekte artış kaydetti

Perşembe, 12 Mayıs 2022 09:40:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA) bu yılın birinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 2,66 milyar MXN net zarardan 345 milyon MXN (17 milyon $) net kâra döndü.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış geliri yıllık %145 artışla 12,55 milyar MXN olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 27 milyon MXN AVFÖK kaybına kıyasla 73 milyon MXN seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirket geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 1,24 milyar MXN faaliyet zararına kıyasla 996 milyon MXN faaliyet kârı elde etti.

Aynı çeyrekte şirketin çelik satışları geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 354.000 mt’a kıyasla 455.000 mt oldu.

AHMSA tarafından yapılan açıklamada, uluslararası çelik fiyatlarının geçtiğimiz yılın sonunda düştüğü ancak kademeli bir şekilde toparlandığı ve hem üretimde hem de satışlarda kaydedilen artışlar sayesinde bu yılın birinci çeyreğinde olumlu mali sonuçlar elde edildiği belirtildi.

AHMSA Başkanı Alonso Elizondo, bu yılın devamında da olumlu mali sonuçlar elde edilmesinin ve rekor üretim seviyelerine kademeli olarak ulaşılmasının beklendiğini söyledi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika çelik üretimi mali sonuçlar AHMSA 

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