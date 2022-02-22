Meksikalı Grupo Simec dördüncü çeyrekte kâra döndü

Salı, 22 Şubat 2022 09:11:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı çelik üreticisi Grupo Simec geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 498 milyon MXN (24,5 milyon $) net zarardan 1,93 milyar MXN (95,3 milyon $) net kâra döndü.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %27 artışla 12,88 milyar MXN (634,2 milyon $) seviyesinde yer aldı. Çelik satış hacmi yıllık %9 düşerek 550.000 mt’a gerilerken, brüt kârı yıllık %102 artarak 3,58 milyar MXN (176,4 milyon $) oldu.

Grupo Simec ayrıca AVFÖK’ünün dördüncü çeyrekte yıllık %73 artışla 3,28 milyar MXN (161,6 milyar $) seviyesinde yer aldığını bildirdi.

1$ = 20,32 MXN (21 Şubat)