Meksikalı ICH dördüncü çeyrekte zarardan kâra döndü

Çarşamba, 23 Şubat 2022 09:21:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı çelik üreticisi Industrias CH (ICH) geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 535 milyon MXN (26,3 milyon $) net zarardan 2,19 milyar MXN (108,1 milyon $) net kâra döndüğünü bildirdi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %31 artışla 14,58 milyar MXN (718,9 milyon $) olurken, çelik satış hacmi satış gelirlerinde kaydedilen yıllık artışa rağmen yıllık %12 düşüşle 603.000 mt seviyesine geriledi.

ICH’nin brüt kârı dördüncü çeyrekte yıllık %108 artarak 4,32 milyar MXN (213,2 milyon $) oldu. Ayrıca AVFÖK’ünün de yıllık %90 artışla 3,93 milyar MXN (193,8 milyon $) seviyesinde yer aldığı öğrenildi.

1$ = 20,28 MXN (22 Şubat)