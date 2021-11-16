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Meksikalı Grupo Collado’nun net kârı ve satış gelirleri üçüncü çeyrekte arttı

Salı, 16 Kasım 2021 09:07:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik servis merkezi Grupo Collado’nun net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 55,7 milyon MXN’ye (2,7 milyon $) kıyasla %721,18 artışla 457,4 milyon MXN (22,2 milyon $) seviyesine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %76,8 artarak 3,51 milyar MXN (170,7 milyon $) oldu.

Grupo Collado, üçüncü çeyrekte, brüt kârının yıllık %135 artışla 1,17 milyar MXN (56,8 milyon $) seviyesinde yer aldığını, brüt kâr marjının ise, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %25,1’e kıyasla %33,3’e çıktığını bildirdi.

1$ = 20,60 MXN (15 Kasım)


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  mali sonuçlar  çelik üretimi  Grupo Collado  |  benzer haberler »


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