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Meksikalı ICH’nin net kârı üçüncü çeyrekte artış kaydetti

Perşembe, 04 Kasım 2021 09:23:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Industrias CH (ICH) tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %274 artışla 3,93 milyar MXN (188,78 milyon $) seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %51 artarak 15,91 milyar MXN (76,3 milyon $) olurken, brüt kârı yıllık %131 artışla 4,82 milyar MXN (231,8 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, şirketin AVFÖK’ünün yıllık %128 artarak 4,57 milyar MXN (219,5 milyon $) seviyesinde yer aldığı da bildirildi.

1$ = 20,84 MXN (2 Kasım)


Etiketler: mali sonuçlar  çelik üretimi  Kuzey Amerika  Meksika  |  benzer haberler »


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