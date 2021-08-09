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Meksikalı Grupo Collado’nun net kârı ikinci çeyrekte arttı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 11:28:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik servis merkezi Grupo Collado’nun net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık %445,5 artışla 225,3 milyon MXN (11,2 milyon $) oldu.

Şirket, söz konusu dönemde, net satış gelirlerinin yıllık %97,8 artışla 3,21 milyar MXN (160,1 milyon $) seviyesinde yer aldığını belirtti. Grupo Collado, birçok müşterisinin 2020 yılının Nisan-Haziran döneminde faaliyet göstermemesi nedeniyle, bu yıl Covid-19 pandemisi sonrası faaliyetlerin yeniden başlatılmasının net satış gelirlerinde kaydedilen güçlü artışa katkı sağladığını ekledi.

Ayrıca, Grupo Collado’nun brüt kârı yıllık %131,3 artışla 935,2 milyon MXN (46,6 milyon $) olurken, brüt kâr marjı ise, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen %24,9’dan %29,1’e çıktı.

1$ = 20,07 MXN (6 Ağustos)


Etiketler: Meksika  çelik üretimi  mali sonuçlar  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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