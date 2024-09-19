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Meksika’da sıvı çelik üretimi Temmuz ayında son 45 ayın en düşük seviyesine geriledi

Perşembe, 19 Eylül 2024 11:45:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da sıvı çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %26,5 düşüşle 934.000 mt seviyesine gerileyerek son 45 ay içinde görülen en düşük seviyede yer aldı ve arka arkaya 20 ay düşüş yaşamış oldu.

Geçtiğimiz üç ay içinde ArcelorMittal Mexico tesislerinin 24 Mayıs-19 Temmuz arasında düzenlenen eylemlerden dolayı atıl kalması ülkede çelik üretimini önemli şekilde etkiledi. Şirketin yüksek fırınının bu hafta yeniden devreye alınması beklense de ArcelorMittal’dan bu yönde bir bilgi gelmedi.

Bununla birlikte yıllık 5,5 milyon mt kapasiteye sahip Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) 2023 yılının Ocak ayından beri iflası nedeniyle üretim yapamaması da Meksika’nın küresel ham çelik üretimi sıralamasında 15. sıradan 14. sıraya gerilemesine neden oldu.

Ülkede çelik tüketimi de Temmuz ayında %7,9 düşüşle 2,70 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde ülkede sıvı çelik üretimi %16,3 düşüşle 8,1 milyon mt’a gerilerken tüketim %2,9 düşüşle 18,4 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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