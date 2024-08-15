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Meksika’da sıvı çelik üretimi Haziran ayında son 44 ayın en düşük seviyesine geriledi

Perşembe, 15 Ağustos 2024 13:42:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’da sıvı çelik üretimi bu yılın Haziran ayında yıllık %28,2 düşüşle 920.000 mt seviyesine gerileyerek son 44 ay içinde görülen en düşük seviyede yer aldı.

Mayıs-Haziran döneminde sıvı çelik üretimi yıllık %22,3 düşüşle 2,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayındaki düşüşle birlikte 19 ay arka arkaya düşüş gözlendi. Bu durumun arkasındaki başlıca neden, yıllık 5,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) 2023 yılının Ocak ayından beri üretim yapmaması.

Ülkedeki çelik tüketimi de Haziran ayında yıllık %13,6 düşüşle 2,40 milyon mt seviyesine geriledi. Mayıs-Haziran döneminde ise %12,6 düşüşle 4,93 milyon mt çelik tüketildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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