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Meksika’da sanayi üretimi Ekim ayında %3,3 arttı

Salı, 13 Aralık 2022 09:27:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %0,4 ve yıllık %3,3 artışla üst üste 19. kez yıllık bazda yükselerek pandemi öncesi seviyeyi %1 aştı. Ancak söz konusu seviye 2018 yılında kaydedilen oranın %2,4 altında yer almaya devam etti.

Sanayi sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki payı %28,8 seviyesinde yer alırken, imalat sektörünün payı %16,8, inşaat sektörünün payı %6, madencilik sektörünün payı %4,8 ve enerji sektörünün payı ise %1,6 oldu.

Söz konusu ayda imalat sektöründe üretim yıllık %5,7, madencilik sektöründe üretim yıllık %0,3 ve enerji sektöründe üretim yıllık %4,5 artarken, inşaat sektöründe üretim yıllık %0,9 azaldı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Üretim 

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