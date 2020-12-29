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Meksika ihracatı için ön onay gereken çelik ürünleri listesini güncelledi

Salı, 29 Aralık 2020 10:16:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, ihracatı için ön onay gereken çelik ürünleri listesini güncellediğini açıkladı.

Meksika, ABD ve Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı için yeni bir ön onay sistemi oluşturdu.

Yeni sistem, ABD’ye Çin gibi diğer ülkelerden yapılan belirli ürünlerin çelik ihracatının, Meksika üzerinden gönderilmesini ve/veya Meksika’da üretilmiş gibi yapılmasını önlemeyi hedefliyor.

Bakanlık, ön onay sistemine tabi olmak üzere kapsamlı bir çelik ürünleri listesi açıkladı. Listede yapısal, galvanizli, mekanik, karbon, sıcak ve soğuk haddelenmiş olmak üzere çok sayıda boru ve çubuk ürünleri mevcut.

Ön onaya tabi bazı ürünler, 7304.31.01, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.02 ve 7304.39.03 kodları altında kayıtlı. İhracatçıların söz konusu ürünleri ihraç edebilmek için, Meksika federal ihracat kayıt dosyasını ve ürünü üreten tesisin, üzerinde tarihin, ülkenin, ürünün detaylı açıklamasının, miktarının ve diğer detayların bulunduğu sertifika numarasını göstermesi gerek.


Etiketler: ticaret  Kuzey Amerika  Meksika  |  benzer haberler »


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