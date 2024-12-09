Meksika Çin’den yapılacak ithalatı düşürmek için yeni bir plan sunacak

Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika hükümetinin Ocak ayında Meksika’da yer alan küresel şirketlerin Çin’den yapılan ithalatı azaltmaları için yeni bir plan sunacağını açıkladı.

Claudia Sheinbaum, Cuma günü düzenlenen bir basın açıklamasında, “Meksika Planı’nı Ocak ayında açıklayacağız. Bu planla ithalatı yerel üretimle karşılamayı ve farklı sektörlerde yeni değer zincirleri yaratmayı amaçlıyoruz. Çin’den yapılan ithalatın çoğu burada üretebileceğimiz ürünler. Yeni sanayi politikası ile üretebileceğimiz her şeyi Meksika’da üreteceğiz,” ifadelerini kullandı.

Küresel ticaret verilerine göre, Meksika 1993 yılında NAFTA çerçevesinde ithalatının %69,7’sini ABD’den ve %0,6’sını Çin’den yapmıştı. NAFTA’nın yerini alan USMCA sözleşmesi içinde Meksika’nın Çin’den yaptığı ithalat %20,5’e yükseldi. Ülke bu yılın Ocak-Eylül döneminde ABD ile yaptığı ticarette 192 milyar $ ticaret açığı kaydederken, Çin’le yapılan ticarette 88,9 milyar $ ticaret açığı verdi.