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ABD ve Çin vergi ateşkesinin uzatılmasına yönelik görüşmeleri tamamladı, henüz anlaşmaya varılamadı

Perşembe, 31 Temmuz 2025 12:07:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İsveç’in Stockholm kentinde iki gün süren müzakerelerin ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin’in Ticaret Müzakerecisi Li Chenggang, iki ülke arasındaki 90 günlük vergi ateşkesinin uzatılmasına ilişkin görüşmeleri tamamladı. Ancak Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşülmeden hiçbir konuda anlaşmaya varılamayacağını ifade etti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerginliğini azaltmayı amaçlayan görüşmelerde, her iki ülkenin ekonomik görünümü ele alındı.

Chenggan, istikrarlı ve sağlam bir Çin-ABD ticaret ve ekonomi ilişkisinin sürdürülmesinin önemini vurgularken, tarafların iş birliğin devamının stratejik önem taşıdığının farkında oldukları bildirildi.

Son karar Trump’ın elinde ve her iki heyet de geçici vergi ateşkesinin uzatılıp uzatılmayacağına dair nihai kararı bekliyor.

Mayıs ayında varılan anlaşmaya göre 90 gün boyunca karşılıklı olarak ABD vergilerini %145’ten %30’a, Çin ise vergilerini %125’ten %10’a indirmişti. Ülkeler arasındaki ateşkes önümüzdeki ay sona erecek.


Etiketler: Çin ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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