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Meksika Japonya’dan ithal dikişsiz boruya uygulanan antidamping vergisini beş yıl daha uzattı

Perşembe, 16 Aralık 2021 09:59:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika, Japonya’dan ithal dikişsiz boruya uygulanan antidamping vergisini beş yıl daha uzatma kararı aldı.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.03, 7304.19.99, 7304.39.10, 7304.39.11, 7304.39.12, 7304.39.13, 7304.39.14, 7304.39.15, 7304.39.91, 7304.39.92, 7304.39.99 ve 7304.59.99 kodları altında kayıtlı bulunan ürünler, %99,9 antidamping vergisine tabi tutulacak.

Söz konusu verginin, geriye dönük olarak uygulanacağı ve 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren beş yıllık süreci kapsadığı öğrenildi. Ayrıca, vergiye tabi ürünler arasında standart boru, hat borusu ve basınçlı boru da bulunuyor.


Etiketler: boru  Meksika  Kuzey Amerika  çelik üretimi  kota ve vergiler  borular  |  benzer haberler »


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