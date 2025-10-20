AB sanayi birlikleri ETS ve SKDM’nin nihai referans değerlerinin bir an önce yayımlanmasını istiyor

Avrupa Çimento Birliği, Avrupa Ferroalyaj Üreticileri Birliği , Avrupa Çelik Birliği, Avrupa Metaller Birliği, Avrupa Alüminyum Birliği ve Avrupa Gübre Birliği yaptıkları ortak açıklamada, Avrupa Komisyonunun Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki referans değerleri yayımlanmak için belirlediği iki aşamalı takvimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Böylelikle bu yılın sonuna kadar 2021-2025 Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) mevcut referans değerleri baz alınarak gösterge niteliğinde SKDM referans değerleri yayımlanacak. Bunun ardından da gelecek yılın başında kesinleşecek olan 2026-2030 ETS referans değerlerine dayanılarak nihai SKDM referans değerleri paylaşılacak. Öte yandan nihai referans değerlerin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Şeffaflık ve endüstriyel uyumun sağlanması

Birlikler, bu iki aşamalı sürecin hem ETS hem de SKDM kapsamına giren sanayi sektörleri için en yüksek düzeyde öngörülebilirlik sağlayacağını belirtti.

Öte yandan birlikler, Avrupa Komisyonuna işletmeler için netlik ve istikrar sağlamak amacıyla hem ETS hem de SKDM’nin nihai referans değerlerini gecikmeden yayımlama çağrısında bulundu. Ayrıca referans değerlerin olası yasal boşlukları önleyecek şekilde hazırlanması talep edildi.