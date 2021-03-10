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Masteel’in 2020 yılı için net kârı %75,8 arttı

Çarşamba, 10 Mart 2021 15:13:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Anhui eyaleti merkezli çelik üreticisi Ma’anshan Iron and Steel (Masteel), 2020 yılı için mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu yıldaki faaliyet gelirleri yıllık %4,2 artışla 81,54 milyar RMB (12,5 milyar $) seviyesinde yer alırken, net kârı yıllık %75,8 artışla 1,98 milyar RMB (304 milyon $) oldu.

Masteel Group 2020 yılında yıllık bazda %2,5 artışla 18,55 milyon mt pik demir, %5,7 artışla 20,97 milyon mt ham çelik ve %5,8 artışla 19,86 milyon mt nihai mamul üretti.

Şirket söz konusu yıldaki istikrarlı üretiminin ve azaltılan maliyetlerin net kârındaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  hammaddeler  ham çelik  Uzak Doğu  mali sonuçlar  pik demir  |  benzer haberler »


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