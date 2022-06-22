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Çin’in yarı mamul ithalatı Mayıs ayında 400.000 mt’un altına indi

Çarşamba, 22 Haziran 2022 15:11:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in yarı mamul ithalatı bu yılın Mayıs ayında sertçe düşerek son iki buçuk yılın en düşük aylık seviyesine geriledi. Yerel fiyatlardaki düşüş ve emlak sektöründeki zayıflamaya bağlı olarak tüketimin yavaşladığı göz önünde bulundurulduğunda, yarı mamul ithalatında bu yılın ilk beş ayında meydana gelen düşüşün önümüzdeki üç aylık süreçte de devam edebileceği söyleniyor.

Söz konusu ayda, yarı mamul ithalatı aylık %13,8 ve yıllık %70,8 düşüşle 360.000 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviye, 2019 yılının Kasım ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, nihai mamul ithalatı yıllık %26,1 düşerek 3,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde kütük ithalatı, ithalatın yıllık %13 düşüş kaydettiği Ocak-Mart dönemine kıyasla daha sert geriledi. Öte yandan slab ithalatı bu yılın başında artsa da geçtiğimiz birkaç aylık süre içerisinde alımlar yavaşladı. Bu nedenle Haziran-Ağustos döneminde ithalat tonajları düşecek.


Etiketler: Slab Kütük Uzun Ürünler Yarı Mamul Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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