CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Şubat döneminde %9,86 düştü

Perşembe, 28 Mart 2024 11:46:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %9,86, %9,7 ve %4,83 düşerken yerel toz cevher ve ithal toz cevher alım maliyetleri sırasıyla %19,21 ve %16,33 artış gösterdi.

Yalnızca Şubat ayında, koklaşabilir taş kömürü fiyatları %0,45 artış gösterdi. Metalürjik kok, yerel toz cevher, ithal toz cevher ve hurda alım maliyetleri ise sırasıyla %3,2, %2,98, %3,2 ve %0,2 düştü.