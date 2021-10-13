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Mahkeme kararı sayesinde Samarco altı ay daha borç ifa etmeyecek

Çarşamba, 13 Ekim 2021 09:49:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya mahkemesinin, pelet üreticisi Samarco’nun talebini kabul ettiği ve 10 Ekim tarihinden itibaren altı aylık süreçte, şirketin, borç ifa etmeyeceği bildirildi.

Samarco, borç ifasının veya varlıklarının dondurulması gibi yasal işlemlerin engellenmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda şirket, alacaklıları ile görüşmelere devam edebilecek.

Bu yılın başında, Minas Gerais eyaleti mahkemesi, Samarco’nun iflas açıklamasını önleyen ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan iflas koruma talebini kabul etmişti.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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