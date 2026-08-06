Moritanya hükümetinden Al-Aouja demir cevheri projesi için 2 milyar $'ı aşan yatırım kararı

Moritanya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Al-Awj Mining'in (EMC) yönetim kurulu, Guelb Al-Aouja bölgesinde hayata geçirilecek Al-Aouja demir cevheri konsantresi üretim projesi için nihai yatırım kararını aldı. Projeye yapılacak toplam yatırımın 2 milyar $'ı aşacağı belirtildi.

Moritanya Bakanlar Kurulu yayımladığı basın açıklamasında Al-Awj Mining'in söz konusu kararı yönetim kurulu toplantısı sırasında aldığını bildirdi. Hükümet, kararın proje destekçileri tarafından verilen taahhütlerle ve ülkenin madencilik ile sanayi sektörlerinde kaydedilen mevcut ilerlemeyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Projenin sahibi Al-Awj Mining'de Moritanya merkezli demir cevheri üreticisi National Industrial and Mining Company (SNIM) %92 paya sahip bulunuyor.

Yıllık üretim kapasitesi 11,3 milyon mt olacak

Moritanya hükümetinin açıklamasına göre Al-Aouja projesi kapsamında iki aşamada yıllık toplam 11,3 milyon mt konsantre demir cevheri üretilmesi hedefleniyor. Projenin planlanan faaliyet süresi ise 40 yıl olarak açıklandı.

Al-Awj Mining'in çoğunluk hissedarı SNIM, proje finansmanının %40'ını kendi kaynaklarından karşılayacak.

Proje kapsamında bir cevher işleme tesisi, ikincil bir demir yolu hattı ve madencilik faaliyetlerinde kullanılacak ekipman ile tesisler inşa edilecek. Moritanya hükümeti, söz konusu altyapının Al-Aouja sahasındaki üretim ve taşıma faaliyetlerini destekleyeceğini belirtti.

Projenin 1.200'den fazla doğrudan istihdam yaratması bekleniyor

Hükümetin verdiği bilgilere göre Al-Aouja projesinin 1.200'den fazla doğrudan istihdam yaratması ve ülkeye gelir sağlaması bekleniyor. Projenin ayrıca bölgedeki yerel topluluklar üzerinde ekonomik ve sosyal etkiler oluşturacağı öngörülüyor.

Moritanya hükümeti, Al-Aouja projesinin ülkenin madencilik sektörünü geliştirmek üzere planlanan daha geniş kapsamlı girişimlerin bir parçası olduğunu bildirdi. Bölgenin önde gelen demir cevheri üreticileri arasında yer alan Moritanya, üretim kapasitesini artırmayı ve madencilik sektörünün ülke ekonomisindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.