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LKAB, İsveç’te sürdürülebilir madencilik için yeni bir proje başlattı

Salı, 01 Haziran 2021 15:39:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, sürdürülebilir madencilik için yeni bir dünya standardı belirlemek amacıyla İsveçli şirketler, otomasyon şirketi ABB, madencilik ve altyapı ekipmanı üreticisi Epiroc, teknik danışmanlık şirketi Combitech ve çelik üretim grubu Sandvik ile birlikte bir endüstriyel geliştirme projesi başlattığını açıkladı.

Proje, tarafların hem dijital sistemleri hem de operasyonları birleştirdiği bir dijital ekosistem gerektiriyor. Buna göre, hem gerçek bir maden ortamında hem de sanal bir test madeninde yeni teknolojinin geliştirilip test edileceği bir tesis kurulacak. Testler, İsveç madencilik sektörünün gelecekte hem Norrbotten’de hem de ülke genelinde istihdam yaratarak ve büyüme sağlayarak rekabetçi olmaya devam etmesi için yapılıyor.

LKAB Demir Cevheri Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Palo, “Proje tamamlandığında, küresel olarak müşterilerimizin karbon salımını 35 milyon mt azaltacağız. Bu, İsveç’in toplam karbon salımının üçte ikisine karşılık geliyor. Başarılı olmak için geleceğin madenciliğinin şekillendirilmesi konusunda yeni bir adım atmamız gerekiyor,” dedi.


Etiketler: madencilik  İsveç  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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