﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

LKAB, İsveçli Bergteamet AB’nin çoğunluk hissesini alacak

Cuma, 18 Haziran 2021 15:52:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, İsveç merkezli maden hizmetleri tedarikçisi Bergteamet AB’nin %75 hissesini satın alacağını açıkladı. Hisselerin alımının İsveç Rekabet Kurumu tarafından onaylanması gerekiyor ve onayın 4-6 hafta içinde verilmesi bekleniyor.

LKAB’nin Vasıflı Ürünler Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Leif Boström, “LKAB’nin madencilik stratejisinin bir parçası olarak, yeraltı madenlerimizde uzun süreli özel sözleşmelere ihtiyaç var,” dedi.

Açıklamaya göre, Bergteamet AB, mevcut adı altında faaliyetlerine devam edecek.


Etiketler: madencilik  İsveç  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17  Haz

Volvo Cars, SSAB tarafından üretilen fosilsiz çeliği kullanan ilk otomobil üreticisi olacak
17  Haz

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Nisan ayında %2,2 düştü
14  Haz

ACEA: AB koruma önlemlerini uzatmayı önererek otomotiv sektörünün çıkarlarını göz ardı ediyor
11  Haz

Voestalpine 2020-21 mali yılı için kâr bildirdi, 2021-22 mali yılında yüksek AVFÖK bekliyor
01  Haz

LKAB, İsveç’te sürdürülebilir madencilik için yeni bir proje başlattı