LKAB, İsveçli Bergteamet AB’nin çoğunluk hissesini alacak

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, İsveç merkezli maden hizmetleri tedarikçisi Bergteamet AB’nin %75 hissesini satın alacağını açıkladı. Hisselerin alımının İsveç Rekabet Kurumu tarafından onaylanması gerekiyor ve onayın 4-6 hafta içinde verilmesi bekleniyor.
LKAB’nin Vasıflı Ürünler Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Leif Boström, “LKAB’nin madencilik stratejisinin bir parçası olarak, yeraltı madenlerimizde uzun süreli özel sözleşmelere ihtiyaç var,” dedi.
Açıklamaya göre, Bergteamet AB, mevcut adı altında faaliyetlerine devam edecek.