﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Liuzhou Steel Ocak-Eylül döneminde 2,59 milyar RMB net zarar kaydetti

Cuma, 28 Ekim 2022 10:13:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Guangxi eyaletinde bulunan çelik üreticisi Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), bu yılın Temmuz-Eylül döneminde yıllık %29,7 düşüşle 17,27 milyar RMB (2,4 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 416 milyon RMB net kâra kıyasla 1,63 milyar RMB (230 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, şirket yıllık %4,91 düşüşle 62,36 milyar RMB (8,7 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,3 milyar RMB net kâra kıyasla 2,59 milyar RMB (360 milyon $) net zarar kaydetti.

Liuzhou Steel, nihai mamul fiyatlarındaki düşüş ve hammadde fiyatlarındaki artışın söz konusu dönemde net zarar kaydetmesinde etkili olduğunu belirtti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Baogang Ocak-Eylül döneminde 746 milyon RMB net zarar kaydetti

28 Eki | Çelik Haberler

Shagang’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde %48,5 düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %91,4 düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Ansteel Temmuz-Eylül döneminde 1,52 milyar RMB net zarar kaydetmeyi bekliyor

27 Eki | Çelik Haberler

Taigang Stainless Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %85,1 düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Baosteel’in net kârı Temmuz-Eylül döneminde %74,3 düştü

26 Eki | Çelik Haberler

HBIS Company’nin net kârı ilk yarıda %36 azaldı

02 Eyl | Çelik Haberler

Baosteel’in net kârı ilk yarıda %48,4 düştü

31 Ağu | Çelik Haberler

Anhui Masteel’in net kârı ilk yarıda %69,26 düştü

31 Ağu | Çelik Haberler

Ansteel’in net kârı yılın ilk yarısında %67,06 düştü

29 Ağu | Çelik Haberler