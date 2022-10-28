Liuzhou Steel Ocak-Eylül döneminde 2,59 milyar RMB net zarar kaydetti

Cuma, 28 Ekim 2022 10:13:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Guangxi eyaletinde bulunan çelik üreticisi Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), bu yılın Temmuz-Eylül döneminde yıllık %29,7 düşüşle 17,27 milyar RMB (2,4 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 416 milyon RMB net kâra kıyasla 1,63 milyar RMB (230 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, şirket yıllık %4,91 düşüşle 62,36 milyar RMB (8,7 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,3 milyar RMB net kâra kıyasla 2,59 milyar RMB (360 milyon $) net zarar kaydetti.

Liuzhou Steel, nihai mamul fiyatlarındaki düşüş ve hammadde fiyatlarındaki artışın söz konusu dönemde net zarar kaydetmesinde etkili olduğunu belirtti.