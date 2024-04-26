Lingyuan Steel 2023’te 681 milyon RMB net zarar kaydetti

Cuma, 26 Nisan 2024 12:06:07 (GMT+3) | Şanghay

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. (Lingyuan Steel) 2023 yılı için mali raporunu yayımladı. Şirket raporunda faaliyet kârının yıllık %5,74 düşüşle 20,32 milyar RMB (2,9 milyar $) seviyesinde kaydedildiği ve 2022 yılında kaydedilen 834 milyon RMB net zarara kıyasla 681 milyon RMB (96 milyon $) net zarar elde ettiği belirtildi.

Lingyuan Steel 2023 yılında yıllık %6 artışla 5,41 milyon mt ham çelik üretimi yaptı. Şirket 2024 yılında yıllık %0,13 düşüşle 5,4 milyon mt ham çelik üretmeyi bekliyor.