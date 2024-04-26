﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Lingyuan Steel 2023’te 681 milyon RMB net zarar kaydetti

Cuma, 26 Nisan 2024 12:06:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. (Lingyuan Steel) 2023 yılı için mali raporunu yayımladı. Şirket raporunda faaliyet kârının yıllık %5,74 düşüşle 20,32 milyar RMB (2,9 milyar $) seviyesinde kaydedildiği ve 2022 yılında kaydedilen 834 milyon RMB net zarara kıyasla 681 milyon RMB (96 milyon $) net zarar elde ettiği belirtildi.

Lingyuan Steel 2023 yılında yıllık %6 artışla 5,41 milyon mt ham çelik üretimi yaptı. Şirket 2024 yılında yıllık %0,13 düşüşle 5,4 milyon mt ham çelik üretmeyi bekliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Baogang Group’un faaliyet kârı 2023 yılında %2,23 düştü

19 Nis | Çelik Haberler

Ansteel 2023 yılında 3,26 milyar RMB net zarar kaydetti

29 Mar | Çelik Haberler

Çinli çelik şirketleri Ocak-Şubat döneminde 14,61 milyar RMB net zarar kaydetti

27 Mar | Çelik Haberler

China Shenhua Energy’nin net kârı 2023 yılında 59,69 milyar RMB oldu

25 Mar | Çelik Haberler

China Coal Energy’nin net kârı 2023 yılında %7 yükseldi

21 Mar | Çelik Haberler

Fangda Special Steel’in geliri ve net kârı 2023 yılında düştü

20 Mar | Çelik Haberler

Ansteel’in 2023 yılı tahmini net zararı 3,26 milyar RMB

31 Oca | Çelik Haberler

Baosteel’in 2023 yılında tahmini net kârı 12,01 milyar RMB

30 Oca | Çelik Haberler

Hangzhou Steel 2023’te tahmini olarak 168 milyon RMB net kâr kaydetti

30 Oca | Çelik Haberler

Baogang’ın 2023 yılından net kâr beklentisi 450-560 milyon RMB

30 Oca | Çelik Haberler