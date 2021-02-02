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Liberty Steel’in thyssenkrupp’un çelik birimi için verdiği teklifte netleşmesi gereken konular var

Salı, 02 Şubat 2021 11:38:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli thyssenkrupp’un CEO’su Martina Merz, şirketin yıllık genel toplantısı için hazırladığı konuşmada, thyssenkrupp’un, İngiltere merkezli Liberty Steel’in şirketin çelik birimi için verdiği teklifi dikkatle incelediğini belirtti. Martina Merz, “Bu teklif hala bağlayıcı değil ve netleşmesi gereken birçok karmaşık konu içeriyor,” dedi.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Liberty Steel Group’un thyssenkrupp’un çelik birimi için verdiği teklif, thyssenkrupp’un emeklilik ödemelerindeki 4 milyar € açığı kapatmak için sermaye yatırımı yapmasını istiyor. Bunun da şirketin öz sermayesini en az 1,5 milyar € eksiye düşüreceği bildiriliyor.

Martina Merz, “En başından beri vurguladığımız gibi, kendimizi herhangi bir üçüncü tarafa bağımlı hale getirme niyetinde değiliz ve kendi çabalarımızla çelik birimini geleceğe uygun hale getirmek için alternatif bir çözüm üzerinde çalışıyoruz,” dedi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre şirket, çelik birimini şirketin bir parçası olarak tutmak veya ayrı bir şirket haline getirmek gibi seçenekleri de değerlendiriyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz ay Liberty Steel Group, yapılan durum tespiti sonuçlarına dayanarak thyssenkrupp’un çelik birimine yönelik verdiği teklifi artırdığını açıklamıştı.


Etiketler: devralım  ThyssenKrupp  Avrupa Birliği  Liberty Steel  |  benzer haberler »


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