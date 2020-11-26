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Thyssenkrupp yakında mali kayıtlarını Liberty Steel’e açabilir

Perşembe, 26 Kasım 2020 12:22:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’a göre, GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, Thyssenkrupp’un çelik biriminin mali kayıtlarına Aralık ayının başında ulaşabilir.

Daha önce ThyssenKrupp’un çelik birimiyle ilgilendikleri söylenen SSAB ve Tata Steel, şu anda Tata Steel varlıklarının SSAB’ye satılması konusunda görüşmelerde bulunduğundan, Liberty Steel sıkıntılı durumdaki Thyssenkrupp için teklif veren tek şirket olabilir. Şirket, çelik birimiyle ilgili kararı Mart ayına kadar vermeyi hedefliyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, devralma, Liberty Steel’in hammadde olarak her yıl satın aldığı 3 milyon mt slab ve sıcak saca olan bağımlılığını azaltacak.


Etiketler: devralım  slab  yarı ürünler  Avrupa Birliği  yassı ürünler  ThyssenKrupp  sıcak haddelenmiş  Liberty Steel  |  benzer haberler »


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