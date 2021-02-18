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Thyssenkrupp Liberty Steel ile görüşmeleri sonlandırdı, çelik birimini satmayacak

Perşembe, 18 Şubat 2021 11:14:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli thyssenkrupp, şirketlerin kurumsal değer ve satışın yapısı hakkındaki fikirleri birbirinden çok uzak olduğundan, şirketin çelik birimi thyssenkrupp Steel Europe’un İngiltere merkezli Liberty Steel tarafından satın alınması konusundaki görüşmeleri sona erdirdiğini açıkladı. Bu nedenle çelik birimi Liberty Steel’e satılmayacak.

Şirket artık kendi başına çelik için sürdürülebilir bir pozisyon geliştirmeye devam edecek. Bu amaçla Çelik Kurulu, pandeminin sonuçlarını ele almak ve çeliği sürdürülebilir bir şekilde kârlı ve geleceğe hazır hale getirmek için Çelik Stratejisi 20-30’un geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Liberty Steel Group, çelik birimine yönelik verdiği teklifi artırmıştı ve thyssenkrupp teklifi dikkatle inceledi. Thyssenkrupp ile Liberty Steel karmaşık konular hakkında yakın bir görüş alışverişi gerçekleştirdi. Ancak, thyssenkrupp tarafından ele alınan başlıca gereksinimler için ortak bir çözüm bulunamadı.


Etiketler: devralım  Liberty Steel  Almanya  ThyssenKrupp  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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