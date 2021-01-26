Liberty Steel thyssenkrupp’un çelik birimi için verdiği teklifi güçlendirdi

Salı, 26 Ocak 2021 14:27:41 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, birçok saha ziyareti de dahil olmak üzere yapılan durum tespiti sonuçlarına dayanarak Almanya merkezli thyssenkrupp’un çelik birimine yönelik verdiği teklifi artırdığını açıkladı. Açıklamaya göre bu adım, Liberty Steel’in iki şirketin birleşmesine olan bağlılığını gösteriyor.

Liberty Steel, durum tespiti ve şirket görüşmelerinin, thyssenkrupp’un çelik birimi ile Liberty Steel’in potansiyel birleşiminin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.

Liberty Steel sözcüsü, “Bu süreci tamamlamak için thyssenkrupp, çalışan temsilcileri ve hisse sahipleriyle kurduğumuz iletişimi sürdürmeyi umuyoruz,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Liberty Steel geçtiğimiz yıl Ekim ayında thyssenkrupp’un çelik birimini satın almak için bir teklifte bulundu ve Aralık ayında durum tespiti yapmak için birimin mali kayıtlarına erişti.