Liberty Steel Thyssenkrupp’un çelik birimi için durum tespiti yapacağını doğruladı

Cuma, 04 Aralık 2020 15:58:10 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, durum tespiti için Alman merkezli Thyssenkrupp’un çelik biriminin mali kayıtlarına erişeceğini doğruladı.

Liberty Steel, SteelOrbis’e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Thyssenkrupp ve Liberty Steel Group, süreci ilerletmek konusunda anlaştı. Liberty Steel, kısa bir süre sonra ayrıntılı bir durum tespiti başlatacak ve böylece Thyssenkrupp’un çelik biriminin başlıca ticari verileri hakkında fikir sahibi olacak,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Ekim ayında Liberty Steel, Thyssenkrupp’un çelik birimini satın almak için bir teklifte bulundu ve Liberty Steel’in birimin mali kayıtlarına erişebileceğine dair söylentiler vardı.