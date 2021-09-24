Liberty Steel Belçika’daki tesislerini yeniden yapılandıracak, istihdamı azaltmayı planladığı söyleniyor

Cuma, 24 Eylül 2021 17:19:13 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel, bağlı kuruluşu Liberty Liege-Dudelange’ın iki tesisi Flémalle ve Tilleur’u, şirket için en iyi uzun vadeli geleceği sunmak için potansiyel yatırımlara olanak sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Liberty Steel sözcüsünün açıklamasına göre, planlanan yeniden yapılandırma projesinin Lüksemburg’daki Liberty Dudelange tesisine hiçbir etkisi olmayacak ve Liberty Liège-Dudelange müşterilerine süreç boyunca normal şekilde ürün tedariki sağlanmaya devam edilecek.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Liberty Steel’in iflastan kaçınmak için Belçika’daki 742 işçiden 153’ünü işten çıkarmayı planladığı ve bundan en çok Flémalle tesisindeki galvanizleme hattının etkileneceği söyleniyor. Ayrıca, Flémalle tesisindeki 4 No’lu galvanizleme hattının büyük bir yatırım gerektirdiği için kapatılması bekleniyor.

Öte yandan, GFG Alliance, 2019 yılının Temmuz ayında satın alınmasından bu yana Liberty Liege’ye 40 milyon €’dan fazla fon sağladı, ancak yatırım planları, tesis pandemiden olumsuz etkilenmeden önce, 2019 yılında zayıflayan çelik piyasası tarafından baltalandı. Durum, şirketin ana finansörü Greensill’in 2021 yılının Mart ayında iflas etmesi ve başlıca sıcak sac tedarikçisiyle ilgili olup pandemi kısıtlamaları kaldırıldığında bile tesislerin tam kapasiteyle faaliyet göstermesini etkileyen önemli sorunlar nedeniyle daha da kötüleşti.