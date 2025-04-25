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Liberty Liège’nin iflası açıklandı

Cuma, 25 Nisan 2025 10:44:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Liège Ticaret Mahkemesi, sessiz iflas sürecinde varlıklarını sürdürmek için gerekli finansmanı toplayamayan Romanya merkezli Liberty Galati’nin bağlı kuruluşu Belçika merkezli çelik üreticisi Liberty Liège için iflas açıkladı.

Önümüzdeki günlerde birkaç aydır maaş alamayan 520-550 çalışan işten çıkarılacak ve işsizlik yardımından faydalanacak. Birkaç gün önce şirkete atanan yeni yöneticiler, iki yıldır kapalı olan Liberty Liège için potansiyel bir alıcı bulmaya çalışacak.


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Liberty Steel 

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