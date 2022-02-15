Liberty Liège Tilleur tesisindeki paketleme hattını yeniden devreye aldı

Salı, 15 Şubat 2022 14:52:29 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Liberty Liège Belçika’da bulunan Tilleur tesisindeki paketleme hattını üç ay süren bakım çalışmalarının ardından yeniden devreye aldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın Ocak ayında şirket Flémalle ve Tilleur tesislerine yönelik dönüşüm planının ilk adımını gerçekleştirmek için Liberty Steel’den gereken fonu aldı. Dönüşüm planı kapsamında Tilleur’daki Liberty Liège kalaylama hattı için büyük müşterilerin ürünlerine yönelik özel ambalajlar üretilmesi amacıyla ortaklıklar kurulmasını sağlayacak yeni bir iş modeli geliştirilecek.