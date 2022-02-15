﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Liberty Liège Tilleur tesisindeki paketleme hattını yeniden devreye aldı

Salı, 15 Şubat 2022 14:52:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Liberty Liège Belçika’da bulunan Tilleur tesisindeki paketleme hattını üç ay süren bakım çalışmalarının ardından yeniden devreye aldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın Ocak ayında şirket Flémalle ve Tilleur tesislerine yönelik dönüşüm planının ilk adımını gerçekleştirmek için Liberty Steel’den gereken fonu aldı. Dönüşüm planı kapsamında Tilleur’daki Liberty Liège kalaylama hattı için büyük müşterilerin ürünlerine yönelik özel ambalajlar üretilmesi amacıyla ortaklıklar kurulmasını sağlayacak yeni bir iş modeli geliştirilecek.


Etiketler: Belçika  Avrupa Birliği  Liberty Steel  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Şub

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2021’de %59,7 arttı
09 Şub

EUROFER AB inşaat sektörü üretiminin 2022’de %3 artmasını bekliyor
04 Şub

EUROFER: AB çelik ihracatı üçüncü çeyrekte %11 düştü
04 Şub

Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Aralık ayında %2,9 artış gösterdi
01 Şub

Fransa’da üretici fiyatları Aralık’ta aylık bazda %1,1 arttı