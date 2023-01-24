Üç büyük çelik üreticisi Liberty Liège’nin alımıyla ilgileniyor

Salı, 24 Ocak 2023 14:02:50 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre; üç büyük çelik üreticisi Hindistan merkezli JSW Steel, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal ve Rusya merkezli NLMK İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Belçika merkezli Liberty Liège’nin Flémalle ve Tilleur tesislerinin alımıyla ilgileniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Liège mahkemesi Flémalle ve Tilleur tesislerinin satışını hızlandırmak için Liberty Liège’ye geçici bir yönetici ve yasal temsilci atamıştı.

Şirketin söz konusu tesislerde teneke levha ve galvanizleme hatları bulunuyor.

Buna ek olarak şirketin Lüksemburg’ta bulunan Dudelange tesisinde faaliyetleri hala askıda.