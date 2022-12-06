Liège mahkemesi Liberty’nin Belçika’daki tesislerinin satışını hızlandırdı

Salı, 06 Aralık 2022 16:30:34 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Liège mahkemesi İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Liberty Liège’nin tesisleri Flémalle ve Tilleur’un satışını hızlandırmak için geçici bir yönetici ve yasal temsilci atadı.

Şirket, sendikalar ve mahkeme tarafından atanan yetkililer, tesislerin satışı da dahil olmak üzere birime yönelik stratejik seçenekleri belirlemek üzere paydaşlarla iş birliği yapacak.

Şirketin Liège mahkemesinin tesislerin tasfiyesine yönelik kararına karşı açtığı temyiz davasını kazanmasının ardından, 650 kişinin istihdam edildiği söz konusu tesisler Mayıs ayından bu yana şirketin yeniden yapılandırma programına dahil oldu.

Buna ek olarak, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kasım ayında Liberty Steel alacaklılarıyla borcunu yeniden yapılandırmak için sözleşme imzaladı. Böylece şirket finansmanının yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir adım attı.